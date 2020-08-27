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В Бурятии за сутки коронавирусом заразились 45 человек

27 августа 2020

По информации Роспотребнадзора, на 27 августа зарегистрировано 5 087 (+45) случаев заражения COVID-19. По столице республики – Улан-Удэ 2 872 случая.

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Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4 312 человек. Умерло 50 человек. Проходят лечение в стационарах республики 404 больных. На амбулаторном лечении находится 321 пациент.

Из 45 новых случаев COVID-19:

  • 11 – обследованы по обращению с признаками ОРВИ,
  • 34 – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 404 пациента, из них 29 детей. Состояние детей удовлетворительное.

На амбулаторное лечение направлен 321 пациент с COVID-19, легким течением заболевания. Всего выздоровели от COVID-19 – 4312 (+27) человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 50 (+1) человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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