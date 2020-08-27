В Бурятии за сутки коронавирусом заразились 45 человек

По информации Роспотребнадзора, на 27 августа зарегистрировано 5 087 (+45) случаев заражения COVID-19. По столице республики – Улан-Удэ 2 872 случая.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4 312 человек. Умерло 50 человек. Проходят лечение в стационарах республики 404 больных. На амбулаторном лечении находится 321 пациент.

Из 45 новых случаев COVID-19:

11 – обследованы по обращению с признаками ОРВИ,

34 – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 404 пациента, из них 29 детей. Состояние детей удовлетворительное.

На амбулаторное лечение направлен 321 пациент с COVID-19, легким течением заболевания. Всего выздоровели от COVID-19 – 4312 (+27) человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 50 (+1) человек.