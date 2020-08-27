Половина россиян хотят попробовать растительное мясо

Согласно исследованию группы компаний «ЭФКО» и сети ресторанов американской кухни TGI FRIDAYS, молодежь чаще, чем люди старшего возраста, питаются растительными продуктами, а около четверти респондентов едят растительную пищу несколько раз в неделю.

Более половины респондентов (59%) утверждают, что за последние полгода постоянно стали встречать продукты растительного происхождения, а треть опрошенных стала употреблять такие продукты чаще. При этом, за последние 6 месяцев женщины на 10% чаще мужчин ели растительную еду: фрукты, овощи, соевое мясо, орехи, альтернативное молоко, крупы.

Практически половина респондентов (42%) еще не успели попробовать растительное мясо, но очень хотят это сделать. Треть россиян уже пробовали растительное мясо, при этом, мужчины на 10% чаще женщин.

Большинство опрошенных (89%) знают, что растительное мясо – это аналог мяса из бобовых, зерновых и масличных. При этом 9% россиян ошибочно полагают, что растительное мясо производится в пробирке. Такой тип мяса называется культивируемым, производится с помощью выращивания клеток животных в лабораторных условиях.

Согласно исследованию, молодежь чаще, чем люди старшего возраста, питаются растительной едой. В ходе опроса выяснилось, что практически каждый пятый респондент ест растительные продукты 2-3 раза в месяц, а около четверти россиян питаются растительной едой несколько раз в неделю.

Семь из десяти респондентов ответили, что часто пробуют новые, непривычные для себя продукты. 30% респондентов считают себя консерваторами в выборе продуктов питания. Примечательно, что мужчин-консерваторов на 7% больше, чем женщин.

Интересно, что мнения россиян насчет снижения экологического вреда из-за перехода на растительное мясо различаются. Так, почти половина (47%) опрошенных не верит, что производство растительных продуктов приносит меньше вреда природе. Более осведомленной в этом вопросе является молодежь – среди возрастной группы до 20 лет знание об экологическом вреде при производстве традиционного мяса выше практически на 32%, чем среди населения в возрасте более 45 лет.