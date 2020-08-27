В Иркутской области служба потребительского рынка с начала пандемии проверила около двух тысяч предприятий

Среди них более тысячи объектов торговли, 778 – общественного питания, 87 - бытового обслуживания, сообщают в областной администрации.

Как сообщила руководитель ведомства Ольга Степанова, по итогам контрольных мероприятий хозяйствующим субъектам выдано 207 уведомлений о необходимости соблюдения соответствующего указа губернатора Иркутской области, возбуждено 17 административных дел. По двум судами уже назначены меры административного воздействия.

В числе основных нарушений, выявляемых в ходе рейдов – отсутствие средств индивидуальной защиты у продавцов, а также информации для посетителей о необходимости соблюдения масочного режима. В помещениях некоторых предприятий на момент проверок не была нанесена разметка для социального дистанцирования. Кроме того, выявляются факты осуществления деятельности предприятий общественного питания, на которые распространялись ограничения и запреты.

При этом в службе потребительского рынка и лицензирования отмечают: в большинстве случаев хозяйствующие субъекты соблюдают требования о наличии антисептических средств для посетителей, ведении журнала обработки поверхностей в помещении, обеспечении десятидневного запаса средств индивидуальной защиты и антисептиков.