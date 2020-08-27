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"Сбербанк страхование" выплатила корпоративному клиенту более 1,9 млн руб. за утерянный груз.

27 августа 2020

В начале мая при получении груза из Китая клиент компании обнаружил недостачу 45 коробок, в которых находились средства индивидуальной защиты – костюмы, одноразовые маски, сообщают в компании. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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