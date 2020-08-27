"Сбербанк страхование" выплатила корпоративному клиенту более 1,9 млн руб. за утерянный груз.

В начале мая при получении груза из Китая клиент компании обнаружил недостачу 45 коробок, в которых находились средства индивидуальной защиты – костюмы, одноразовые маски, сообщают в компании.