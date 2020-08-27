Телемедицинский сервис «Доктор рядом» и DOC+ объединятся

Цифровой медицинский сервис Доктор рядом, входящий в портфель проектов VEB Ventures, и телемедицинская компания DOC+ объявляют о слиянии. В результате сделки DOC+ войдет в состав Доктор рядом. Компания сконцентрирует в себе продуктовые, технологические и медицинские компетенции, а также развитую дистрибуцию, что существенно укрепит ее лидирующие позиции на рынке цифрового здравоохранения России.

Объединение ключевых игроков станет новым этапом развития цифрового здравоохранения в России и позволит Доктор рядом создавать и выводить на рынок инновационные медицинские продукты, расширяющие доступ к качественной медицинской помощи для пациентов, проживающих в различных регионах нашей страны.

По условиям сделки учредители DOC+ станут акционерами компании «МК Доктор рядом», все разработки и технологии перейдут в Доктор рядом, а команды двух игроков сольются под руководством генерального директора Дениса Швецова. Коммерческие параметры сделки не разглашаются.

В результате объединения Доктор рядом усилит свою технологическую экспертизу, интегрируя инновационные решения DOC+ в линейку своих онлайн- и гибридных продуктов. Компания продолжит развивать технологические продукты для медицинских учреждений коммерческого и государственного секторов, а также услуги для конечных пользователей, используя уникальные разработки в области искусственного интеллекта DOC+ по первичному сбору анамнеза и маршрутизации пациентов и контролю качества медицинских карт.

Слияние отражает необходимость наращивания усилий для развития цифровых медицинских услуг с учетом возросшего интереса со стороны пациентов в условиях пандемии COVID-19, когда многие пациенты были лишены доступа к традиционной медицинской помощи и стали переводить в онлайн формат решение вопросов, касающихся здоровья. По оценкам VEB Ventures, объем российского рынка телемедицины в 2019 году составил 1,5 млрд рублей, эксперты компании ожидают кратного роста этого направления в ближайшие 5 лет. Согласно данным отраслевых аналитических компаний, мировой рынок телемедицины, который в 2019 году оценивался в $45 млрд, к 2026 году вырастет в 4 раза, до $175 млрд — в частности, за счет роста расходов на здравоохранение, инвестиций в телемедицинские проекты и увеличения числа людей, пользующихся медицинскими онлайн-сервисами.

С момента запуска в 2015 году компания DOC+ привлекла инвестиций на сумму более $14,5 млн. Полученные средства были использованы для развития технологической платформы, новых направлений в области цифровой медицины и собственных решений на основе искусственного интеллекта. В мае 2020 года 1 млрд рублей в Доктор рядом инвестировала компания VEB Ventures, венчурный фонд группы ВЭБ.РФ. Объединение игроков сделает телемедицинскую компанию рекордсменом по количеству привлеченных инвестиций на рынке цифрового здравоохранения РФ.

«Команда DOC+ располагает уникальными технологическими разработками, а Доктор рядом, признанный эксперт в области создания продуктов, развития продаж и оказания телемедицинских консультаций. От объединения наших компетенций выиграют пользователи, которым мы сможем в короткие сроки предложить новые эффективные и доступные цифровые медицинские решения», - заявляет Денис Швецов, генеральный директор цифрового медицинского сервиса Доктор рядом.

«Слияние крупнейших игроков из смежных сегментов рынка MedTech ускорит развитие российской индустрии медицинских технологий. Мы уверены, объединение высокотехнологичных решений Doc+ и опыта Доктор рядом повысит доступность качественных медицинских услуг. Для нас как для венчурных инвесторов, консолидация активов на базе нашей портфельной компании Доктор рядом ещё раз доказывает, что мы движемся в правильном направлении», - говорит Олег Теплов, генеральный директор VEB Ventures.