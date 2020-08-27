НБКИ: средний размер микрозайма вернулся к докарантинным значениям

В июле 2020 года средний размер микрозайма («займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) вырос на 2,0% по сравнению с июнем и составил 8,16 тыс. руб. При этом в «карантинном» апреле данный показатель снижался до 7,80 тыс. руб. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле 2020 года средний размер микрозайма вырос символически - на 0,4.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в июле 2020 года был зафиксирован в Москве (10,1 тыс. руб.), Ростовской области (10,0 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (9,3 тыс. руб.), а также в Белгородской (9,1 тыс. руб.) и Московской (9,0 тыс. руб.) областях.

В Иркутской области размер «займа до зарплаты» составляет 7,14 тыс. рублей.

«Сегмент займов «до зарплаты» продолжает восстанавливаться после сокращения выдачи весной 2020 года, связанной с «карантинными» мероприятиями, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – в апреле-мае граждане старались ограничивать собственное потребление и более осторожно относиться к принятию не себя новых долговых обязательств. После снятия жестких «карантинных» мероприятий, ситуация в сегменте микрозаймов постепенно начала восстанавливаться. Как следствие, средний чек займа «до зарплаты» демонстрирует возвращение к значениям начала года».