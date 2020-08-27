К открытию медцентров в Иркутской области предложено привлечь московских медиков

Рабочие советы РУСАЛА выступили с инициативой привлечь ведущих московских медиков для консультативной помощи и обучения специалистов при запуске медцентров для лечения внебольничных пневмоний. Строятся они по инициативе основателя компании Олега Дерипаска.

Представители Рабочих советов предприятий РУСАЛа посетили московские клиники «Будь здоров» и ГКБ № 52, где познакомились с работой и стандартами учреждений, оборудованием, используемым для диагностики и лечения, программами обучения персонала. Медики клиники выразили готовность оказывать выездные консультации, когда медцентры будут готовы к принятию пациентов. Их открытие запланировано на сентябрь-октябрь 2020 года. Всего РУСАЛ на Урале и в Сибири строит 7 таких центров общей стоимостью более 3,5 млрд рублей.

Ольга Белобородова, представитель Рабочего совета ИркАЗа:

– Общее тревожное настроение за свое здоровье и здоровье своих близких затронуло и нашу промплощадку. Рабочий совет не мог остаться в стороне от этой темы. Встречи с московскими медиками были очень продуктивными: сейчас они уже накопили достаточный опыт по коронавирусу, чтобы формировать стандарты и протоколы лечения. Очень важно, что они готовы делиться этим опытом с региональными коллегами, приезжать сюда, при поддержке нашей компании, проводить обучение. Совсем скоро новые медцентры будут готовы принять первых пациентов, и мы, как представители рабочих коллективов, заинтересованы, чтобы там работали квалифицированные кадры, чтобы медицинская помощь была качественной и доступной. Думаю, что в плотном сотрудничестве с медицинским сообществом Иркутской области нам удастся этого достичь.

Сейчас медицинские центры готовятся к открытию. Строительство идет с активным участием и под контролем администраций регионов, городов, медицинских учреждений. Это будут современные и хорошо оснащенные клиники, крайне востребованные в регионах присутствия, что позволит не только улучшить качество медицинского обслуживания в территориях, но и привлечь в больницы высококвалифицированных специалистов, умеющих работать на современном диагностическом и клиническом оборудовании. Меры социальной поддержки для этих целей обеспечит компания РУСАЛ.

В первую очередь новые медицинские центры будут ориентированы на лечение внебольничных пневмоний. Как только этап пандемии окажется позади, они будут перепрофилированы под высокотехнологичные центры иммунологии, где особое внимание будет уделено диагностике сложных заболеваний. В них будут развиваться отделения пульмонологии, кардиологии, неврологии и реабилитации.