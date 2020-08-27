При поддержке фонда «Вольное Дело» в Хакасии открылась библиотека нового образца

Библиотека посёлка Майна в Хакасии, выигравшая грант фонда «Вольное Дело» на создание современного пространства для чтения, завершила реконструкцию и приняла первых посетителей. В библиотеке созданы комфортные условия для чтения и работы, оборудована специальная игровая зона для детей. В библиотеке будут проводиться творческие встречи, мастер-классы, детские кружки и выставки.

Проект модернизации библиотеки Майна был подготовлен в январе 2019 года. Реконструкция заняла около года: в помещении заменили инженерные системы, выровняли пол, установили натяжные потолки и витражные трёхметровые окна, закупили новую мебель. Пространство библиотеки в ходе реконструкции было полностью реорганизовано — в нём появились комфортные зоны для чтения и отдыха посетителей, игровые зоны для детей, доступ к компьютерам и бесплатному интернету.

Библиотека Майна станет центром притяжения для жителей и гостей республики Хакасия. Она рассчитана на читателей любого возраста и в отличие от обычных библиотек предлагает не только доступ к книгам из книгохранилища, но и возможность поучаствовать в литературных мероприятиях, пообщаться с писателями и учеными, стать частью культурной жизни республики. В библиотеке будут проводиться творческие встречи, научно-популярные лекции, мастер-классы и художественные выставки.

В 2017 году фонд «Вольное Дело» провел конкурс на создание модельной библиотеки. В нём приняли участие муниципальные библиотеки Иркутской области и Хакасии. Конкурс проводился, чтобы расширить образовательную функцию библиотек, сохранить и популяризировать культуру чтения. В ходе конкурса было получено 24 заявки из 21 населённого пункта. Полуфиналистами стали 6 библиотек, а победители были объявлены на Иркутском международном книжном фестивале.

О фонде «Вольное Дело»

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан промышленником Олегом Дерипаска. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтёрства. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда реализовано 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали 90 000 учеников, 4 000 учителей, 8 000 студентов вузов и техникумов, 4 000 ученых, 1 200 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.