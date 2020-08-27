ОАО «РЖД» направило на строительство жилья в Тулуне 650 млн рублей

В Тулуне построены жилые дома для работников социальной сферы. Сегодня, 27 августа, их осмотрели врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

В рамках исполнения поручения Президента РФ по устранению последствий наводнения 2019 года ОАО «РЖД» возводит четыре жилых дома в Тулуне и Нижнеудинске. В каждом из них по 25 квартир.

Два дома, расположенных в Тулуне, полностью завершены. В ближайшие дни они будут переданы муниципалитету. В сентябре в них переедут специалисты социальной сферы - медики, учителя, работники культуры. В квартирах выполнена отделка, установлены сантехника и кухонные электрические плиты. Завершаются работы по благоустройству прилегающей территории: уже установлены детская площадка и скамейки, идёт устройство пешеходных дорожек, асфальто-бетонных проездов, автостоянки, спортивной площадки. Также компания приняла решение провести благоустройство территории у соседнего жилого дома. Там устанавливают детский городок, делают парковку для автомобилей.



Ещё два дома, которые строят в рамках поручений Президента РФ, будут готовы к концу года. В них будут жить специалисты ОАО «РЖД». На строительство всех четырёх домов компания направила 650 млн рублей.



- Железная дорога сейчас развивается на восток. Здесь используются новые технологии, сюда мы приглашаем лучших специалистов. Только так можно получить максимальные результаты. Люди - наш капитал. Мы обязаны создать им хорошие условия для жизни и работы, решить социальные вопросы. Поэтому мы заинтересованы в партнёрстве и совместной работе, - сказал генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.



Также ОАО «РЖД» принимает участие в строительстве школы на 1275 мест, которое начато в Тулуне в микрорайоне Берёзовая Роща. Половина средств на проведение работ будет направлена из областного бюджета, вторую часть оплатит ОАО «РЖД». Сейчас специалисты заливают фундаменты школы. Завершить строительство планируют через год.