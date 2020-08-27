В Жигалово построят мусорный полигон

В поселке Жигалово Иркутской области планируют построить полигон твердых коммунальных отходов с элементами сортировки, сообщает RosTender.info.

Администрация Жигаловского района объявила тендер на разработку проекта строительства полигона. Стоимость проектирования оценивается в 11 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 21 сентября, 24 сентября подведут его итоги.

Согласно условиям контракта, исполнитель должен будет представить заказчику готовый проект до конца будущего года. За этот срок необходимо будет получить положительное заключение государственной экспертизы и ГАУИО «Ирэкспертиза».