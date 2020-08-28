Больше всего довольных зарплатой – среди программистов, топ-менеджеров и медработников

Размером своего заработка довольна почти треть разработчиков ПО (32%) и 3 из 10 руководителей. Медработников, удовлетворенных размером заработка, — 23%. Среди региональных представителей и инженеров зарплатой доволен каждый пятый. Таковы результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие представители 25 наиболее популярных профессиональных групп, имеющие постоянную работу.

На последних строках рейтинга специалистов, довольных заработком, — офис-менеджеры (12%), специалисты по работе с клиентами (11%) и менеджеры по рекламе (8%). И если среди последних число довольных заработком в течение 10 лет одинаково невысоко, то офис-менеджеров и менеджеров по работе с клиентами, удовлетворенных зарплатой, еще в прошлом году было значительно больше (по 17%).

Сравнение результатов с аналогичными исследованиями прошлых лет показывает, что количество специалистов, довольных тем, сколько они получают, увеличилось среди программистов, директоров, инженеров и квалифицированных рабочих. В числе профессий, где количество довольных зарплатой выросло по сравнению с прошлым годом, — финансисты и маркетологи.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Время проведения: 31 июля — 18 августа 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 2500 респондентов — по 100 представителей 25 профессиональных групп