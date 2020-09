Облачная платформа компании SberCloud получила три международные премии IT World Awards

Облачная платформа AI Cloud компании SberCloud, которая входит в экосистему Сбербанка, стала лауреатом в трех номинациях 15-й международной премии IT World Awards.

Жюри премии, состоящее из руководителей, специалистов и экспертов ведущих IT-компаний мира выбрало AI Cloud победителем в номинации «Новый продукт года в области искусственного интеллекта» (New Product-Service of the Year | Artificial Intelligence). Также платформа стала серебряным призером в номинации «Платформа для обработки данных» (Data Science Platforms) и получила бронзовую премию в номинации «Актуальная технология года в области искусственного интеллекта» (Hot Technology of the Year | Artificial Intelligence).

Премия организована известным научно-исследовательским и консультативным изданием Network Products Guide базирующимся в Кремниевой долине (CША, Калифорния) и информирующем топ-менеджмент мировых IT-компаний о лучших продуктах, решениях и сервисах в области информационных технологий.

Давид Рафаловский, СТО Сбербанк Груп, Исполнительный Вице-президент, руководитель блока «Технологии»:

«Мы гордимся тем, что уникальный IT-проект Cбербанка и SberCloud получил международное признание квалифицированного жюри. AI Cloud и ʺКристофариʺ созданы для удобного и надежного использования технологий искусственного интеллекта самыми разными компаниями и организациями – от стартапов и малого бизнеса до крупных компаний и научно-исследовательских центров. Многие наши партнеры и компании, входящие в экосистему Сбербанка, уже применяют возможности AI Cloud и ʺКристофариʺ для развития своих продуктов и сервисов».

Универсальная облачная платформа AI Cloud, базируется на вычислительных мощностях суперкомпьютера «Кристофари» и позволяет использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях бизнеса, промышленности, науки и образования. AI Cloud предоставляет пользователям возможность работы с данными, создания ИИ-моделей, обучения нейросетей и создания из них микросервисов для решения задач в облаке, в едином интерфейсе и за минимальное количество времени.

Сбербанк уже использует алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания и понимания человеческой речи, в голосовых помощниках, голосовых интерфейсах, поведенческой аналитике и в других рабочих процессах.

Архитектура и вычислительные мощности самого мощного российского суперкомпьютера «Кристофари», специально созданного для работы с искусственным интеллектом совместно с NVIDIA, позволяют в рекордные сроки решать задачи обучения программных моделей, основанных на сложных нейронных сетях. Благодаря облаку AI Cloud «Кристофари» доступен из любой точки мира, где есть интернет. Мощность, архитектура и доступность делают его уникальным суперкомпьютером мирового масштаба.

SberCloud — облачная платформа Группы Сбербанк, предоставляющая услуги на базе ИТ-архитектуры крупнейшего банка России, СНГ и Восточной Европы. Инфраструктура, информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Группы Сбербанк, а также предоставляются внешним клиентам — компаниям и государственным организациям.

Суперкомпьютер «Кристофари» — это самый мощный суперкомпьютер в России. Он разработан и создан специалистами Сбербанка и SberCloud в партнерстве с компанией Nvidia и базируется на высокопроизводительных модулях NVIDIA DGX-2, оснащенных графическими ускорителями Tesla V100. Максимальная эффективная производительность «Кристофари» в бенчмарке Linpack составляет 6,7 PFLOPs. Пиковая производительность 8.8 PFLOPs.