Сбербанк Вместе поможет детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Платформа Сбербанк Вместе совместно в Фондом «Дорога жизни» запустил благотворительную инициативу «Больничная няня для малыша». Собранные средства пойдут на оплату работы няни для детей, оставшихся без попечения родителей.

Фонд «Дорога жизни» помогает детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Таких малышей привозят в инфекционные отделения больниц и оставляют одних в палатах и боксах. Фонд собирает деньги на то, чтобы у каждого ребенка, оставшегося без заботы взрослого, была больничная няня. Она нужна, чтобы помочь своему подопечному пережить стресс от разлуки с семьей.

Профессиональные няни фонда принимают детей, найденных на улицах или оставленных в опасности. Няни не только умывают, кормят и укладывают спать, но и утешают, играют и учат. А еще дарят любовь и дают ребенку чувство защищенности и покоя.

Одна няня круглосуточно находится с двумя-тремя малышами. Месяц работы няни — это десять детей, о которых будут заботиться, которым подарят любовь и силы жить дальше.

Сбор средств идет до 30 сентября.

Екатерина Панькова, руководитель программы «Брошенные дети в больнице» Фонда «Дорога жизни»:

«За три года работы фонда наши няни приняли и обогрели 490 детей в возрасте от рождения и до семи лет. Фонд сформировал команду из 20 профессионально подготовленных сиделок. Для полного покрытия расходов по оплате труда трех патронажных нянь в течение двух месяцев нам требуется собрать 400 тысяч рублей. Вы можете вместе с нами подарить любовь и заботу детям, которые остались без семьи и близких».

Сервис адресной благотворительности Сбербанк Вместе — простой способ помогать всем, кому вы считаете нужным. Основная задача сервиса — сделать благотворительность простой и востребованной, выстраивая отношения между людьми и некоммерческими организациями на принципиально новом уровне эмпатии, вовлеченности и коммуникаций. Чтобы стать частью доброй истории, достаточно выбрать близкий вам проект и совершить пожертвование всего в несколько кликов.