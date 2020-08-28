Cбербанк и «Эвотор» запустили оплату по QR-коду покупателя

Сбербанк расширяет функционал сервиса «Плати QR» на онлайн-кассах «Эвотор». Кроме оплаты по динамическому QR-коду, на онлайн-кассах «Эвотор» стала доступна оплата по QR-коду покупателя.

Сбербанк интегрировал сервис «Плати QR» в онлайн-кассы «Эвотор» в середине июля 2020 года. За это время сервис уже начали использовать торговые и сервисные точки в 68 регионах страны. Для удобства покупателей и бизнеса Сбербанк и «Эвотор» добавили в «Плати QR» новый функционал. Если раньше QR-код для оплаты автоматически генерировался на онлайн-кассе, то теперь стал доступен второй сценарий — оплата по персональному QR-коду, что позволит сделать оплату быстрее и удобнее.

При покупке пользователь генерирует QR-код в мобильном приложении Сбербанка (Сбербанк Онлайн). Продавец считывает QR-код сканером или с помощью встроенной в онлайн-кассу «Эвотор» камеры. После этого покупателю уже не нужно подтверждать сумму покупки в мобильном приложении банка.

Новый QR-код генерируется при каждом обращении пользователя и хранится всего несколько секунд, что делает оплату этим способом максимально безопасной.

• Чтобы сгенерировать QR-код на iPhone, в приложении Сбербанк Онлайн нужно выбрать вкладку «Использование QR-кода», далее — «Оплатить».

• Чтобы сгенерировать QR-код на смартфонах с операционной системой Android, в приложении Сбербанк Онлайн нужно выбрать карту оплаты, далее — «Настройки» и «Оплата QR-кодом».

Узнать, что в магазине можно оплачивать покупки по QR-коду, покупатели смогут по специальной наклейке «Плати QR от Сбера», размещенной на дверях или в кассовой зоне.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«Мы активно развиваем направление QR-платежей, потому что это обеспечивает нашим клиентам безопасность, удобство и экономию времени. Недавно совместно с нашим партнером "Эвотор" мы предложили технологическое решение "Смарт-POS" для малого и микробизнеса, а теперь мы реализовываем проект для физических лиц, преимущество которого смогут оценить покупатели более чем в 65 тысячах торговых точек по всей стране».

Юрий Юрьев, операционный директор «Эвотора»:

«Первый месяц работы "Плати QR" на "Эвоторе" показал, что сервис востребован предпринимателями. Технологии QR позволяют экономить на эквайринге и оборудовании для приема безналичной оплаты. Чтобы расширить практику применения сервиса, мы прорабатываем разные пользовательские сценарии. Теперь покупатели могут выбирать тот путь, который им более удобен: оплачивать покупку с помощью QR-кода на онлайн-кассе или сгенерировать свой собственный код».

С помощью QR-кодов покупатели могут:

● оплатить покупку, даже если с собой нет наличных, банковской карты и смартфона с NFC (многие старые либо бюджетные модели телефонов не поддерживают бесконтактные платежи).

Продавцы могут:

● экономить на эквайринге (комиссия для малого и микробизнеса составляет от 0,6% до 1,5% — в зависимости от отрасли) и эквайринговом оборудовании;

● увеличить выручку (клиенты, даже забыв дома карту или наличные, все равно совершат покупку, от которой иначе пришлось бы отказаться).