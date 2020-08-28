Сбербанк профинансирует строительство компанией «Брусника» 110 тысяч кв. м жилья в регионах России

Сбербанк профинансирует целый ряд проектов девелоперской компании «Брусника» общей суммой финансирования около 6 млрд рублей. Благодаря данному финансированию будет построено около 110 тысяч кв. м жилья.

Сбербанк принял положительное решение о финансировании трех проектов компании Брусника. 1,2 млрд рублей будет предоставлено на строительство третьей очереди екатеринбургского квартала «Шишимская горка», 1,05 и 1,19 млрд соответственно — на возведение домов в микрорайоне «Видный» и квартале «Речной порт» в Тюмени.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«Мы рады, что продолжаем эффективное сотрудничество с нашим давним партнером — компанией "Брусника" — и финансируем строительство качественного и современного жилья в российских регионах. Проекты компании "Брусника" полностью отвечают требованиям к безопасному, удобному и комфортному жилью. Мы ценим наше сотрудничество и активно участвуем в реализации девелоперских проектов партнера. В текущем году мы профинансировали три проекта девелопера на сумму около 2,5 млрд рублей и приняли решение о финансировании в размере 3,4 млрд рублей будущих проектов компании, реализация которых запланирована до 2022 года».

Александр Щиголь, директор по операционному управлению компании Брусника:

«Сбербанк был и остаётся ключевым финансовым партнером нашей компании. При его финансовой поддержке за последние пять лет "Брусника" возвела порядка 1 млн кв. метров жилья. Совместно со Сбербанком мы сегодня реализуем ряд инновационных пилотных проектов в области цифровизации продаж и процесса строительства. Среди них — проведение бесшовных онлайн-сделок в проектах, реализуемых с использованием механизма эскроу-счетов. Также в активной стадии реализации находится проект по обеспечению доступа стройэкспертов банка к актуальной BIM-модели здания и данным о ходе строительных работ. Благодаря этому банк в онлайн режиме может давать экспертизу текущей стадии реализации проекта и эффективности использования денежных средств».

Ранее в этом году банк профинансировал строительство четвертой очереди «Первого квартала» в Видном (Московская область, 1,18 млрд рублей), а также домов в тюменских кварталах «Европейский» и «Октябрьский» (1,05 и 0,3 млрд рублей соответственно).

Реализация квартир по всем проектам осуществляется с использованием счетов эскроу и применением комплексного предложения от Сбербанка, позволяющего клиентам снизить базовую ставку ипотеки. Для заемщиков доступны два варианта. Первый подразумевает дисконт в 1,4% годовых на весь срок кредитования, второй – скидку в 4%, но только на время строительства (после ввода объекта в эксплуатацию ставка вернется к стандартному уровню).