Сбербанк заключил соглашение с Coursera. Платформа онлайн-образования открыла сотрудникам Сбербанка доступ к 4000 курсам

Сбербанк и крупнейшая платформа онлайн-образования Coursera стали партнерами. Теперь сотрудникам банка доступны более 4000 курсов в области бизнеса, технологий и data science от лучших университетов мира и отраслевых лидеров. Теперь команда Сбербанка сможет проходить тестирование по результатам программы и получать сертификаты об их прохождении бесплатно.

Наталья Дудина, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока HR:



«Быстро учиться ― главный навык в меняющемся мире. Сбер стремится быть на шаг впереди и в технологиях, и в развитии людей. Мы договорились о партнерстве с Coursera, чтобы каждый сотрудник смог получить доступ к уникальным практикам международных компаний и самым востребованным курсам лучших университетов мира. Это отличная возможность и польза, как для Сбера в целом так и для каждого из наших сотрудников. Мы искреннее верим, что развивая людей мы делаем вклад не только в их профессиональное будущее, но и в будущее нашего общества».

Курсы на Coursera дополнят существующую систему обучения и развития сотрудников Сбербанка: сейчас она включает более 500 онлайн- и офлайн-курсов, которые индивидуально подстраиваются под каждого сотрудника.

Энтони Таттерсолл, руководитель региона EMEA Coursera:

«Сегодня многие банки полностью цифровизуются, чтобы идти в ногу с развитием технологий. Пандемия только ускорила эти процессы, требуя от сотрудников приобретать новые цифровые навыки, чтобы соответствовать меняющемуся характеру их работы. Для нас большая честь сотрудничать со Сбербанком, чтобы предоставить актуальное для работы онлайн-обучение и помогать сотрудникам адаптироваться к новым требованиям бизнеса».



Команда Сбербанка получит доступ к проектам Guided Projects, дающим практический опыт в анализе данных с помощью Plotly и Python, разработке мобильных приложений на языке Java, маркетинге в социальных сетях с помощью Canva и других. Их создали лидеры образовательной отрасли: Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт, Мичиганский университет, Яндекс, Google Cloud и другие. Эти навыки важны не только в IT-сфере. Сейчас они входят в базовый набор специалистов HR, маркетинга и многих других направлений, которые используют программирование для цифровизации процессов.