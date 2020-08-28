КБ «МИА» присоединен к банку «Солидарность»

28 августа 2020 года Федеральной Налоговой Службой России внесена запись в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц о реорганизации КБ «МИА» (АО) в форме присоединения к АО КБ «Солидарность».

К АО КБ «Солидарность» переходят все права и обязанности КБ «МИА» (АО) в порядке универсального правопреемства. АО КБ «Солидарность» после 28 августа 2020 г. продолжит в полном объеме оказывать банковские услуги всем клиентам реорганизованного КБ «МИА» (АО).

Чтобы переход на обслуживание в АО КБ «Солидарность» был максимально комфортным, банк подготовил информацию на этой странице.