За фейерверк на Ольхоне выписали штраф

Инцидент сняли на камеру очевидцы. Видеозапись попала в сеть и стала поводом для проверки со стороны ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В ходе расследования выяснилось, что в указанном инциденте действительно усматриваются признаки нарушения федерального законодательства, определяющего режим особой охраны территорий национальных парков. В ходе расследования были установлены и опрошены причастные к инциденту лица, в том числе организатор пиротехнического шоу.

Организация транспортных услуг представила разрешения на пребывание в Прибайкальском нацпарке и причаливание, договор на оказание транспортных услуг заказчику. Представитель организации заверил, что требование закона в виде запрета на провоз пиротехнических изделий на борту неукоснительно выполняется и пояснил: информацией о проведении пиротехнического шоу вблизи мыса Бурхан, заказанного пассажирами, перевозчик не располагал.

В действиях организатора фейерверка установили нарушение федерального законодательства, определяющего режим особой охраны национальных парков. Мужчине назначено административное наказание в соответствии со статьёй 8.39 КоАП РФ. Устроитель пиротехнического шоу признал свою вину и обязался выплатить штраф.