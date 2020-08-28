Примсоцбанк возвращает «Классный кэшбэк» за покупки к 1 сентября

Примсоцбанк запускает новую акцию для держателей всех видов карт платёжных систем Visa, MasterCard и Мир (кроме карт с программой S7) С 27 августа по 30 сентября клиенты банка смогут вернуть 5% за покупки следующих категорий товаров в соответствии с кодами MCC:



• 5111 - Канцелярии, бумаги для печатания и письма, офисных товаров;

• 5192 - Книг, периодических изданий и газет;

• 5641 - Детской одежды, в том числе и для самых маленьких;

• 5942 - За покупки в книжных магазинах;

• 5943 - Магазинах офисных, школьных принадлежностей и канцтоваров;

• 5992 - Флористики.



- Таким образом мы даём возможность своим клиентам собрать ребёнка в школу, детский сад или университет и сэкономить на покупке самого необходимого – тетрадок, ручек, формы и даже букетов, - рассказал начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Андрей Грудинин.



Отметим, максимальная сумма кэшбэка по акции составляет 3000 рублей. Узнать о других акциях от Примсоцбанка вы можете на нашем официальном сайте или по телефону Единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.