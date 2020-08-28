Недельный чек сократился после резкого роста

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 17 по 23 августа средний чек сократился и остановился на уровне 584 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 36 рублей.

На минувшей неделе с 17 по 23 августа, средний чек сократился.

Так, недельный средний чек относительно недели с 10 по 16 августа потерял 17 рублей (2,8%) и остановился на отметке в 584 рубля.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек, напротив, продемонстрировал рост (6,6% или 36 рублей).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе оказался выше на 9 рублей или 1,6%.