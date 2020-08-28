ПСБ будет развивать социальные проекты в Волгоградской области

Руководство ПСБ и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели рабочую встречу, на которой обсудили ход реализации в регионе приоритетных национальных и социальных проектов в рамках совместного сотрудничества. ПСБ представляли руководители бизнес-блоков банка Константин Басманов, Сергей Платонов, директор по спортивным проектам Рубен Бегунц.

ПСБ готов оказывать всестороннюю поддержку социальной сфере региона — участвовать в строительстве больниц, в том числе специализированных медицинских центров, представлять гарантии и лизинговые сервисы для поставки медицинского оборудования в рамках национального проекта «Здоровье». ПСБ уже выдал банковскую гарантию на строительство двух новых корпусов инфекционной больницы в городе Волжский.

Также, менее чем за год, при финансовом участии ПСБ завершено строительство жилого дома-долгостроя на улице Маршала Чуйкова. «В 2019 году банк, используя механизм эскроу-счетов, выдал кредит на завершение строительства этого объекта, и совместными с городом и застройщиком усилиями удалось в самые сжатые строки завершить стройку. Для ПСБ Волгоградская область является одним из приоритетных регионов, и мы планируем расширять сферы взаимодействия», — отметил руководитель блока регионального бизнеса ПСБ Сергей Платонов.

«Два года назад ПСБ заключил соглашение с региональной администрацией, и за это время была проделана большая совместная работа по различным направлениям социально-экономического развития. Мы готовы к дальнейшему укреплению партнерства и новым совместным проектам на уровне региона для развития социальной инфраструктуры, поддержке малого бизнеса, населения, предприятий, льготного кредитования», — прокомментировал по итогам встречи руководитель блока среднего, малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.