Четыре населенных пункта Иркутской области накрыл дым от лесных пожаров

В минувшие сутки в зону задымления от лесных пожаров попадали села Ика, Бур в Катангском районе, Подволошино, город Киренск в Киренском районе, сообщают в МЧС.

При мониторинге камер видеонаблюдения систем АПК «Безопасный регион», «Лесной дозор», дорожных служб и администраций муниципальных образований задымления в населенных пунктах не наблюдалось.

По результатам исследования проб сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, превышения гигиенических нормативов не зарегистрировано.

28 августа на территории области в горах Восточного Саяна, в южных и Качугском районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, а также западный, северо-западный ветер с порывами до 20 м/с. В зоне возможного задымления могут оказаться населенные пункты Катангского, Киренского, Усть-Кутского, Усть-Илимского районов.