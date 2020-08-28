Власти Иркутска и ДОМ.РФ обсуждают вопрос строительства в городе арендного жилья

ДОМ.РФ готов проработать вопрос строительства арендного дома в Иркутске. Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и мэр Иркутска Руслан Болотов во время рабочей встречи в Москве обсудили возможность строительства арендного жилья в городе. Также речь шла о других перспективных проектах, в реализации которых компания готова оказать поддержку.

«Сегодня перед нами стоят масштабные задачи, среди которых и повышение доступности жилья для граждан, и улучшение качества городской среды. Как институт развития мы уделяем большое внимание регионам, а также отдельно населенным пунктам, детально прорабатываем все вопросы, решению которых мы можем поспособствовать. С 2017 года ДОМ.РФ по поручению Президента развивает рынок арендного жилья, и сейчас мы активно смотрим на регионы. С Русланом Николаевичем мы как раз обсудили ряд вопросов, касающихся реализации проектов аренды в городе, вовлечения новых земельных участков под строительство социальных объектов, а также жилья», - рассказал Виталий Мутко по итогам встречи.

По его словам, на сегодняшний день в Иркутске строится 536 тысяч квадратных метров жилья, 175 из которых возводится с использованием счетов эскроу. При этом в городе ведется строительство 100 многоквартирных домов на 11 тысяч квартир.

«Рабочая встреча посвящена обсуждению проблем города Иркутска, сотрудничеству с ДОМ.РФ. Также с Виталием Леонтьевичем мы поговорили о вовлечении компании в реализацию проектов арендного жилья на территории города, появлении новых площадок под крупные проекты в Иркутске и на смежных территориях, которые позволили бы увеличить объемы вводимого жилья. Конечно, мы уделили внимание вопросам по социальной поддержке, созданию ипотечных программ, которые могли бы в первую очередь стимулировать работников социальной сферы – учителей, врачей и другие категории граждан», - отметил Руслан Болотов.