Все меньше россиян ожидает роста цен на недвижимость из-за реформы ДДУ и эскроу

Согласно данным ДОМ.РФ и РИА Недвижимость, доля россиян, ожидающих роста цен на новостройки из-за реформы долевого строительства и введения эскроу-счетов, снизилась за год на 15 процентных пунктов до 53%.

Российские застройщики с 1 июля 2019 года лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Строители могут воспользоваться ими только после ввода объекта в эксплуатацию, поэтому возведение домов в основном ведется на банковские кредиты, так называемое проектное финансирование.

"Переход на проектное финансирование не привел к существенному росту цен на квартиры в новостройках. Это понизило тревожные настроения на рынке, что подтверждается результатами опроса. С сентября прошлого года доля граждан, ожидающих роста цен из-за реформы, снизилась с 68% до 53%", - говорится в аналитическом обзоре компании, подготовленном по результатам августовского опроса ВЦИОМ.