За минувшие сутки в Иркутской области потушили три пожара

По одному очагу потушено в Усть-Кутском, Катангском и Нижнеилимском районах. Общая площадь ликвидированных природных пожаров составила 1050,7 га, сообщают в областной администрации.

В локализованном состоянии на утро 27 августа перешло восемь очагов: три в Усть-Кутском районе, по два – в Катангском и Казачинско-Ленском районах, один в Братском. Общая площадь этих пожаров – 287,5 га, в том числе 267,5 га, покрытых лесом.

Действуют 26 пожаров. Из вновь обнаруженных: по два в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах, по одному – в Катангском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Киренском и Нижнеилимском районах. Из ранее зарегистрированных: шесть – в Катангском районе, по два – в Усть-Кутском и Киренском. В отношении еще семи пожаров в Катангском районе принято решение о нецелесообразности их тушения, региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям они поставлены на контроль. Общая площадь действующих пожаров составляет 22 586,8 га.

14 пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 23 – на незакрепленных территориях. В трех случаях в возникновении пожара усматривается вина местного населения, причиной остальных считаются грозы.