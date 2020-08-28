Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области достигло 16,6 тыс.

По данным оперативного штаба, на 28 августа подтверждено 77 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 16 660. За последние сутки выздоровели 132 человека, за весь период эпидемии – 14 357.

Амбулаторно лечатся 1 426 человек, госпитализированы – 608, в тяжелой форме – 31.

Всего за период эпидемии умерло 269 человека, 187 (+1) от COVID-19, 82 (+1) от заболеваний, не связанных с вирусом.

После всплеска заболеваний в начале июля дневной прирост заражений в Приангарье пошел на спад. Если 5 июля в области фиксировали дневной прирост на уровне 2,8% (~230-250 человек), то к августу он опустилось до 0,4% (~77-100 человек).