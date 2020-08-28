Более 70% россиян одобряют введение эскроу

Согласно данным ДОМ.РФ и Интерфакс-недвижимость, переход на эскроу-счета снизил риски для покупателей квартир на стадии строительства. Такую точку зрения высказали 77% россиян.

Опрос общественного мнения зафиксировал не только высокий уровень поддержки реформы населением, но и значительный рост осведомленности граждан о новых правилах. По сравнению с сентябрем 2019 года, когда проводился предыдущий аналогичный опрос, доля знающих или слышавших что-то о реформе в августе 2020 года выросла практически вдвое: с 32% до 59%.

Переход на счета эскроу осуществляется успешно по всей стране: по данным системы наш.дом.рф на 25 августа 2020 года, строительство по новым правилам ведут 1,57 тыс. застройщиков (47% от общего количества) в 76 регионах из 80, где возводятся многоквартирные дома. С использованием счетов эскроу строится 753 тыс. квартир площадью 38 млн кв. метров (38% всего объема многоквартирного строительства в России).