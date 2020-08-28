37% родителей будут настаивать на ношении масок в школах

В свою очередь, 11%, если школа будет бесплатно предоставлять средства индивидуальной защиты, 26% планируют обеспечивать детей масками за свой счет, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

«Без масок в школу вообще нельзя детей пускать, это вопрос безопасности жизни и здоровья!.. И менять маску каждые 2—3 часа»; «Маска не очень защитит моего ребёнка, она для защиты окружающих на случай, если вдруг мой ребёнок стал носителем коронавируса», — комментируют родители.

Противников ношения масок в школе — 47%. Их доводы: «Маска затрудняет работу легких»; «Ребенок не сможет сидеть несколько часов в маске».

Мужчин, которые будут настаивать на ношении ребенком маски, больше, чем женщин: 43% против 32% соответственно. Сторонников масочного режима в школах меньше всего среди родителей моложе 34 лет (25%), в то время как среди родителей в возрасте старше 45 лет таковых 41%.