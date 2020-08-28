В июле россияне стали закрывать валютные вклады

Россияне в июле забрали с вкладов в банках 508,6 миллиона долларов против 332,1 миллиона долларов месяцем ранее, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.

В то же время клиенты банков, забирая валюту со вкладов, перекладывают ее на текущие счета, хотя и здесь процесс постепенно "затухает". Если еще в июне на текущие счета поступило 846,7 миллиона долларов, то в июле - 586,8 миллиона долларов.

В результате, банки в целом в июле привлекли валютных средств почти в 7 раз меньше, чем в июне. Эксперты объясняют такую тенденцию не только околонулевыми ставками по вкладам в долларах и евро, но и расходованием россиянами своих накоплений из-за сезона отпусков и даже процессом дедолларизации. Тем не менее, указывают аналитики, своей популярности валюта как "убежище" от ослабления рубля в ближайшее время не потеряет.