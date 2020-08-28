До 1 сентября закроют туристические маршруты в Слюдянском районе

Там прошли обильные осадки, близкие к критическому уровню, сообщают в областной администрации.

По информации начальника ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азата Насырова, в горах Хамар-Дабана 27 августа выпало 46 мм, ночью – 73 мм дождя. В Байкальске выпало 30 мм днем и 32 мм – ночью.

В результате уровень воды в реках Снежная и Солзан поднялся на 59 см, в Утулике – на 23 см, в Слюдянке – на 39 см. Сильные дожди ожидаются по южному Прибайкалью также 30 и 31 августа. По словам Азата Насырова, вода в реках продолжит пребывать, но превышения критических отметок не прогнозируется. Тем не менее, население и туристов необходимо оповещать, поскольку остается опасность схода селевых потоков.