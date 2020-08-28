Масочный режим в Иркутской области продлен по 13 сентября

Масочный режим в связи с угрозой распространения новой коронавируской инфекции в Иркутской области продлен по 13 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На этот же срок остается в силе рекомендация для граждан 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции. Также сохраняются выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам данной возрастной категории за счет средств Фонда социального страхования.

По данным оперативного штаба, на 28 августа в Приангарье подтверждено 77 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 16 660. Всего за период эпидемии умерло 269 человека, 187 (+1) от COVID-19, 82 (+1) от заболеваний, не связанных с вирусом. После всплеска заболеваний в начале июля дневной прирост заражений в Приангарье пошел на спад. Если 5 июля в области фиксировали дневной прирост на уровне 2,8% (~230-250 человек), то к августу он опустился до 0,4% (~77-100 человек).