Пандемия не стала причиной массовых переносов сроков ввода жилья

Ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса не повлияли существенно на сроки ввода и запуск новых проектов многоквартирного жилья в России. К такому выводу пришли в Аналитическом центре ДОМ.РФ, изучив проектные декларации застройщиков в системе наш.дом.рф.

«Результаты исследования, проведенного нами, показывают, что строительная отрасль успешно справилась с негативными явлениями в экономике, вызванными пандемией коронавируса. Переносы сроков ввода по текущим проектам не показывают значительного роста, а запуски новых проектов находятся в пределах обычных колебаний. Во многом этому способствовали своевременные меры, принятые государством: в их числе поддержка спроса за счет программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, а также субсидирование ставок по кредитам застройщиков», – говорит заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

В компании подсчитали, в каком объеме застройщики переносили сроки строительства в период с июня 2019 года по август 2020 года. Выяснилось, что в среднем каждый месяц российские девелоперы переносили предполагаемые сроки ввода в эксплуатацию по проектам площадью 3,3–3,7 млн кв. метров. Пик переносов за последний год наблюдался в июле 2019 г., что связано с корректировкой проектной документации в связи с переходом на проектное финансирование.

Существенный отклонений от исторических значений не зафиксировано и этой весной на фоне ухудшения макроэкономических условий, произошедшего под влиянием пандемии коронавируса.

По состоянию на 27 августа 2020 года объем многоквартирного строительства в России составляет 99,0 млн кв. метров, из которых почти 40% приходится на проекты, реализуемые по схеме эскроу.