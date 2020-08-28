22% российских компаний отказались от введения мер защиты от коронавируса на рабочем месте

Сервис Работа.ру выяснил, какие меры защиты были предприняты российскими работодателями для борьбы с коронавирусом. В исследовании приняли участие более 5100 респондентов из всех регионов России.

Половина опрошенных рассказали, что работодатели обеспечили их дезинфицирующими средствами, а 41% ответили, что на работе им раздали медицинские маски. Измеряют температуру тела на ежедневной основе у 37% респондентов. Примерно треть сотрудников (31%) отметили, что на их рабочих местах была увеличена частота уборки и дезинфекции. 19% участников исследования отметили, что работодатель полностью или частично перевел их на удаленную работу из дома.

При этом в 22% компаний не предпринимали никаких мер защиты работников от коронавируса. Только 8% жителей России рассказали, что у них на работе увеличили дистанцию между сотрудниками. 2% респондентов отметили, что работодатели компенсируют им затраты на такси, чтобы снизить риски заражения вирусом в общественном транспорте. В варианте «Другое» (9%) опрошенные чаще всего отмечали, что их начальство регулярно заставляет сдавать тест на коронавирус. А некоторые респонденты отметили, что не работают в данный момент.

При этом две трети (65%) участников исследования считают, что работодатель должен следить за самочувствием своих сотрудников в офисе. Примерно треть респондентов уверена, что это задача самих работников.