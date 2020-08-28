В России зарегистрировались 1 млн самозанятых

ФНС России зарегистрировала миллион самозанятых. Сейчас, когда проект действует в 79 регионах, ежедневно присоединяются по 3,5 тысячи человек. В сентябре подключатся еще пять регионов. Для сравнения в 2019 году, когда самозанятым можно было стать только в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калуге, в день регистрировались около 1,3 тысяч налогоплательщиков.

За время эксперимента с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 млрд рублей и уплатили налоги на 3,5 млрд рублей. При этом у 82% зарегистрированных сейчас самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а у 42% - вообще не было официальных доходов за год до постановки на учет.

Средний возраст участников эксперимента 30-40 лет, при этом 6,5 тысяч самозанятых моложе 18 лет. Основные занятия: такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги. Молодежь (до 30 лет), в основном, предлагает ИТ-услуги, после 40-50 лет становится популярна сдача жилья в аренду.

Напомним, что проект «Самозанятые» задумывался как способ помочь определенной категории граждан, ведущих небольшое дело, или начинающих предпринимателей легализоваться. ФНС провела опрос потенциальных самозанятых. По итогам выяснилось, что главным камнем преткновения люди считают излишнюю бюрократию и необходимость платить взносы независимо от занятости и дохода.

В результате, был предложен налоговый режим с комфортной ставкой (ее размер тоже назвали опрошенные), простой регистрацией и удобным администрированием.