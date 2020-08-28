Доходы бюджета Приангарья в январе-июле сократились на 9%

Объем доходов консолидированного бюджета Иркутской в январе – июле 2020 года сократился на 9% до 87 млрд рублей. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 80%, региональные – 13%, местные – около 2% и специальные налоговые режимы – 6%. Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций, им обеспечено 38% доходов, и налог на доходы физических лиц – 37 процентов. Доля имущественных налогов составляет почти 15%; налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, – 6 процентов.

Платежи налога на прибыль организаций составили около 33 млрд рублей, что почти на 8 млрд рублей или 19% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. В консолидированный бюджет Иркутской области поступило почти 33 млрд рублей НДФЛ, что на 270 млн рублей или 1% выше уровня поступлений аналогичного периода 2019 года.

Платежи налога на добычу полезных ископаемых составили около 1 млрд рублей, что на 315 млн рублей или почти на 35% выше уровня поступлений января – июля 2019 года. Данный прирост обусловлен увеличением объемов добычи полезных ископаемых, а также началом использования коэффициента, характеризующего территорию добычи, в размере 0,2% золотодобывающими предприятиями – участниками регионального инвестиционного проекта.

Поступления налога на имущество организаций уменьшились на 350 млн рублей или 3%, что связано с переносом сроков уплаты налога на имущество организаций для налогоплательщиков пострадавших отраслей за первый и второй кварталы 2020 года и отсутствием платежей по льготируемому с 01.01.2019 имуществу.

Объем платежей в бюджеты муниципальных образований составил 14 млрд рублей, что на 612 млн рублей или 4% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Снижение поступлений наблюдается по налогу на имущество физических лиц на 188 млн рублей. Кроме того, снились поступления по земельному налогу почти на 244 млн рублей (около 15%); налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 120 млн рублей (или 8%), ЕНВД- на 222 млн рублей (или 21%), в том числе в связи с переносом сроков уплаты налогов за 2019 год, 1 квартал и первое полугодие 2020 года для предприятий малого и среднего бизнеса отраслей, пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции.