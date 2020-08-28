Кривая пошла вверх: в России вновь растет ежедневное число заразившихся коронавирусом

По данным на 28 августа, в России выявлены 4 829 заразившихся коронавирусом, всего за период эпидемии — 980 405, общее число погибших достигло 16 914. Число зараженных в сутки увеличивается второй день подряд.

В Иркутской области подтверждены 16 660 случая заболевания. Суточный прирост – 77. В соседнем Красноярском крае – 16 539 заболевших, 111 заразились за последние сутки, в Бурятии – 5 136 заболевший, из них 49 заразились за последние сутки.

Среди российских регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19 Иркутская область находится на 7-м месте, Красноярский край – на 8-м.