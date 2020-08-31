Кредитная карта «100 дней без процентов» Альфа-Банка признана лучшей в России

Альфа-Банк получил премию FINAWARD от делового журнала «Банковское обозрение» за кредитную карту «100 дней без процентов». Жюри премии отметило честный 100-дневный льготный период карты и возможность снятия наличных без комиссии. К сильным сторонам карты также относятся мгновенный выпуск карты в приложении (digital delivery) и доставка карты на дом за один день.

Кроме Альфа-Банка в номинации участвовали Газпромбанк с проектом «Умная карта» (второе место) и Тинькофф Банк с проектом «Категорийные бизнес-карты на основе MCC-кодов», занявший третье место.

«100-дневный честный льготный период без скрытых условий — именно то, что нужно клиентам, это подтверждают миллионы держателей нашей карты», — отметил руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка Майкл Тач.

Также журнал наградил Альфа-Банк в номинации «Внедрении технологии блокчейн в финансовой сфере» за проект управления ликвидностью для крупного корпоративного бизнеса на блокчейн-платформе Waves.

Премия FINAWARD — авторитетный конкурс в профессиональном финансовом сообществе России, фокусирующийся на наиболее ярких продуктовых и IT-решениях в финансовом секторе.