Кредитная карта «100 дней без процентов» Альфа-Банка признана лучшей в России

Альфа-Банк получил премию FINAWARD от делового журнала «Банковское обозрение» за кредитную карту «100 дней без процентов». Жюри премии отметило честный 100-дневный льготный период карты и возможность снятия наличных без комиссии. К сильным сторонам карты также относятся мгновенный выпуск карты в приложении (digital delivery) и доставка карты на дом за один день.
Кроме Альфа-Банка в номинации участвовали Газпромбанк с проектом «Умная карта» (второе место) и Тинькофф Банк с проектом «Категорийные бизнес-карты на основе MCC-кодов», занявший третье место.
«100-дневный честный льготный период без скрытых условий — именно то, что нужно клиентам, это подтверждают миллионы держателей нашей карты», — отметил руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка Майкл Тач.
Также журнал наградил Альфа-Банк в номинации «Внедрении технологии блокчейн в финансовой сфере» за проект управления ликвидностью для крупного корпоративного бизнеса на блокчейн-платформе Waves.
Премия FINAWARD — авторитетный конкурс в профессиональном финансовом сообществе России, фокусирующийся на наиболее ярких продуктовых и IT-решениях в финансовом секторе.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Активная клиентская база составляет 568 тыс. корпоративных клиентов и 6,5 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает «отделения будущего» с распознаванием на базе биометрии и геолокации.
Одновременно с этим Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5; в Google Play — 4.8 из 5). Наши ценности: лучший клиентский опыт, технологическое лидерство, лучшие сотрудники.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award.
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.