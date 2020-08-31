Сбербанк автоматизирует процесс выдачи льготных кредитов аграриям

Сбербанк разработает модуль льготного кредитования для Министерства сельского хозяйства. Компания «КОРУС Консалтинг СНГ», входящая в экосистему Сбербанка, выполнит работы по проектированию клиентских сценариев и пользовательского пути в концепции будущей системы. Генеральным подрядчиком Минсельхоза России выступает ООО «ФОРС – Центр разработки».

Новая система позволит производителям сельхозтоваров получить оперативный доступ к продуктам кредитно-финансовых организаций, заключать сделки и предоставлять отчетность в госорганы в электронном виде. Органы управления благодаря сервису смогут эффективно контролировать расходование бюджетных средств и отслеживать инвестиционную активность в регионах.

Сергей Меламед, директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

«Сбербанк уделяет особое внимание технологической трансформации и автоматизации процесса взаимодействия с Минсельхозом и компаниями агропромышленного комплекса. Нами уже внедрен обмен документами с Министерством через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а безбумажный обмен между банком и клиентом происходит через сервис электронного документооборота от "КОРУС Консалтинг СНГ". Мы готовы делиться своим опытом и рады принять участие в создании новой платформы льготного кредитования для Минсельхоза. Функционал модуля будет разработан до конца 2020 года, а в 2021 году пройдет опытная эксплуатация в пилотных регионах с постепенным подключением всех субъектов».

Сергей Машурин, руководитель компании КОРУС Консалтинг СНГ:

«Разработка решений, направленных на цифровизацию государственного сектора, является одним из наших стратегически важных направлений. Совместно со Сбербанком мы рады принять участие в проекте и ускорить существующие бизнес-процессы, создав максимально удобный клиентский сценарий».

Разработка модуля льготного кредитования — часть процесса цифровой трансформации сельского хозяйства и создания системы цифровых сервисов для агропромышленного комплекса. Благодаря внедрению цифровых технологий и платформенных решений в агропромышленном комплексе большую часть льготных кредитов к 2022 году планируется предоставлять в электронном виде.