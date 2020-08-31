Заправка на миллион бонусов СПАСИБО с картой Visa Сбербанка на АЗС «ЛУКОЙЛ»

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» запускает федеральную акцию совместно с платежной системой Visa и АЗС «ЛУКОЙЛ», у участников которой есть возможность получить до миллиона бонусов СПАСИБО.

Для того чтобы стать участником акции, клиенту необходимо быть зарегистрированным в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» и оплачивать картой Visa Сбербанка покупки на любую сумму на АЗС «ЛУКОЙЛ» в период проведения акции с 27 августа по 27 ноября 2020 года.

После совершения покупки участник сможет получить от 25 до 1 000 000 бонусов СПАСИБО либо промокод на скидку от партнеров программы «Спасибо от Сбербанка»: на бесплатную премиум-подписку в онлайн-кинотеатре Okko, покупки в аптеке «ЗдравСити» и сервисе фотопечати «ФотоПочта».

Чем больше покупок участник совершит в период акции, тем выше шанс получить 1 000 000 бонусов СПАСИБО.

Подробное описание акции читайте на сайте или в мобильном приложении программы «Спасибо от Сбербанка».

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Все больше автомобилистов возвращается на улицы городов — из отпуска, с дач и удаленки. Акция ʺСчастливая покупка с картой Visa Сбербанка" на АЗС ʺЛУКОЙЛʺ как нельзя кстати, а еще и уникальна тем, что клиентам не нужно выполнять никаких сложных заданий или условий. Достаточно просто совершать свои привычные покупки на АЗС ʺЛУКОЙЛʺ с картами Visa Сбербанка и получать за это ценные призы. Уверен, что возможность выиграть главный приз только усилит интерес к предложению — наши клиенты всегда охотно вступают в борьбу за миллион бонусов СПАСИБО».

Игорь Ковалев, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Данная акция проста и понятна: чтобы поучаствовать в розыгрыше 1 000 000 бонусов СПАСИБО, нужно просто оплачивать заправку на АЗС ʺЛУКОЙЛʺ картой Visa Сбербанка».