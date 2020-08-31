ВТБ снижает ставку по автокредитам до 6,5%

ВТБ меняет ставки в линейке автокредитования «ЭкстраЛайт». При онлайн-оформлении заявки на сайте ставка по самым популярным условиям с личным страхованием жизни снижается до исторически минимальных значений — 6,5% для новых автомобилей и 6,4% — поддержанных. Минимальная ставка по кредиту при включении всех страховых и сервисных услуг и подаче заявки онлайн для новых автомобилей составит 1%, для подержанных — 0,4% годовых.

«Спрос на автомобили постепенно восстанавливается — в июле клиенты приобретают машины в кредит в 3 раза чаще, чем в апреле, и число сделок уже почти достигло значений самого активного месяца года — марта. Актуальным в последнее время становится онлайн-кредитование. Поэтому мы предлагаем наиболее выгодные условия покупки автомобиля в кредит именно при оформлении заявки на сайте банка. Таким заемщикам мы специально предоставляем дополнительный дисконт 1 п.п. Учитывая, что большинство клиентов выбирают автокредитование с приобретением личного страхования жизни, с новыми условиями ставка для них составит 6,5% при выборе нового авто и 6,4% — поддержанного, что значительно выгоднее кредитования наличными», — прокомментировал изменения Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ.

В случае, если клиент не планирует приобретать страховые или сервисные услуги, базовая ставка по программе для новых автомобилей снижена на 4 п.п. и составит 10,5%. При выборе страхования жизни к ней можно получить дисконт 3 п.п., страхования автомобиля по программе «Вместо КАСКО» — 4 п.п., карты «Автолюбитель» с сервисными услугами — дополнительную скидку 1,5 п.п. Заемщики, оформляющие заявку на кредит через сайт банка получат дополнительный дисконт 1 п.п. Таким образом, ставка по кредиту для клиентов составит 1% годовых.

Для заемщиков, приобретающих подержанные автомобили в кредит базовая ставка по программе снижена на 5 п.п., до 10,9%. На нее тоже распространяется система дисконтов: при подаче заявки на сайте банка клиенту доступна скидка в размере 1 п.п., при выборе страхования жизни — 3,5 п.п., страхования автомобиля в рамках «ВместоКАСКО» — 5 п.п., карты «Автолюбитель» — 1 п.п. С учетом всех дисконтов ставка для клиента составит 0,4% годовых.

Для зарплатных клиентов банка и тех, кто уже ранее кредитовался в ВТБ, дисконт в 1 п.п. к базовой ставке по программе применим вне зависимости от канала оформления заявки на кредит.

Получение кредита по программе «ЭкстраЛайт» доступно на срок от года до пяти лет, возможная сумма средств для новых автомобилей составляет от 300 тыс. до 5 млн рублей, для подержанных — от 100 тыс. до 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости транспортного средства. При выборе поддержанного автомобиля его максимальный возраст на момент погашения кредита не должен быть старше 10 лет для иностранных, 4 лет — для отечественных автомобилей. Для оформления кредита заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.

Карта ВТБ «Автолюбитель» позволяет получать 10% кешбэк на автозаправках, при оплате парковки, аренде автомобиля и заказе такси. Также в неё входит пакет услуг «Помощь на дороге», который включает техническую или юридическую консультацию по телефону, услугу запуска двигателя, замену поврежденных колес, подвоз топлива, вскрытие автомобиля. При эвакуации с места ДТП или поломке клиенту предоставляется такси. Доступна услуга аварийного комиссара (оперативный выезд на место ДТП, оказание помощи при оформлении документов).