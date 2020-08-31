ВТБ назвал самые популярные среди IT-специалистов направления стажировки в банке

ВТБ завершил отбор кандидатов для участия в оплачиваемой полугодовой стажировке «IT Юниор». В рамках отбора было подано более 2300 заявок и отобрано 75 кандидатов. Больше всего заявок было подано на направления:

разработка Java, Java Script, SQL и т.д.;

администрирование и поддержка баз данных и ПО;

сопровождение ИТ-инфраструктуры, облачных сервисов и высоконагруженных систем.

«Привлечение и развитие амбициозных IT-специалистов — важная составляющая цифровой трансформации ВТБ, ей уделяется особое внимание. Мы рассчитываем на активную и плодотворную совместную работу по реализации наших глобальных проектов в рамках цифровой трансформации ВТБ с прошедшими отбор ребятами. По итогам прошлогодней программы более 60% стажеров продолжили работать в штате ВТБ», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Организация программ таких стажировок является частью нашей стратегии по продвижению бренда работодателя ВТБ и привлечению IT-специалистов в команду банка. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в этом году, отбор на стажировку был проведен в запланированные сроки, все его этапы прошли полностью в дистанционном формате. Стажировка проводится уже во второй раз, и хотелось бы отметить, что в этом году интерес кандидатов только возрос. Конкурс в среднем составил более 30 человек на место, а самую серьезную конкуренцию среди претендентов мы видели на направлении DevOps — более 50 человек на место», — заявил руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.

Стажировка начнется 4 сентября, пройдет в Москве, занятость молодых специалистов составит 30-40 часов в неделю.

Прошедшие отбор кандидаты будут работать в различных подразделениях банка, в том числе в направлениях организации и управления IT, поддержки прикладных систем и сервисов, IT-архитектуры, развития инфраструктуры, технологического развития корпоративного бизнеса, технологического развития общебанковских систем, технологического развития систем поддержки бизнеса.