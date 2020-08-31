Банк УРАЛСИБ: Клиентам, получающим пенсию на карты Visa или Mastercard, необходимо получить карты «Мир» до 1 октября

В соответствии с требованиями ФЗ № 161 от 27.06.2011 года, с 1 октября 2020 года пенсионные и социальные выплаты могут зачисляться только на карты национальной платежной системы «Мир», зачисления на карты других платежных систем производиться не будут.

Клиентам, получающим пенсию и социальные выплаты на карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» международных платежных систем, выпущены новые карты платежной системы «Мир». Карты выпущены к действующему счету, на который зачисляется пенсия. Выпуск карты бесплатный, плата за обслуживание также не взимается.

Получите новую карту «Мир» и начните пользоваться ей уже сейчас. Никаких заявлений в ПФР, Фонд социального страхования или Департамент труда и защиты населения. передавать не требуется, пенсия и социальные выплаты будут продолжать зачисляться на действующий счет. Адрес отделения, где находится ваша новая карта, был направлен вам в СМС. Его также можно узнать, позвонив по телефону 8-800-250-57-57.

Если Вы хотите сохранить действующую карту международной платежной системы, то в этом случае мы предлагаем Вам бесплатно оформить в отделении Банка карту «Мир» с новым счетом, и передать заявление о доставке пенсии или социальной выплаты на счет новой карты — в ПФР, Фонд социального страхования или Департамент труда и защиты населения. В случае перевода пенсии на новую карту «Мир», вы сможете пользоваться ранее выпущенной картой МПС, в том числе, и после 01.10.2020 г.