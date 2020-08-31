Банк «Восточный» в I полугодии 2020 года увеличил собственный капитал до 30,8 млрд рублей и заработал 632 млн рублей прибыли по МСФО

Банк «Восточный» подвел итоги I полугодия 2020 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль банка после налогообложения за первые шесть месяцев 2020 года составила 632 млн рублей. За I полугодие 2020 года капитал банка увеличился на 4,2% или 1,2 млрд рублей и составил 30,8 млрд рублей (на 31.12.2019 года – 29,6 млрд рублей).

Кредитный портфель банка составил 106 млрд рублей, снизившись на 4,9% по сравнению с началом года вследствие сокращения общего спроса из-за ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции. Вложения в высоколиквидные долговые бумаги выросли на 8,8 млрд рублей до 17,4 млрд рублей по сравнению с портфелем ценных бумаг на 31.12.2019 года. Активы банка составили 187,4 млрд рублей.

Текущий уровень средств физических лиц на дату выпуска настоящей консолидированной финансовой отчетности снизился на 4,2% по сравнению с началом года и составил 141,6 млрд рублей, данное снижение наряду со снижением процентных ставок привело к сокращению процентных расходов. Сокращение средств клиентов – результат гибкого управления ликвидностью вследствие сокращения темпов кредитования. При этом банк продолжает сохранять высокий запас ликвидности.

Норматив достаточности базового капитала вырос на 0,8 п.п. и составил 6,2%. Нормативы достаточности основного капитала и достаточности собственных средств выросли на 1,2 п.п. и составили 8,9% и 10,2% соответственно.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию во втором квартале 2020 года банк «Восточный» демонстрирует положительный финансовый результат по всем основным показателям, а также снижение неопределенности в отношении деятельности и финансового положения банка, по оценке независимого аудитора. Мы стабильно генерируем доходы по кредитному и комиссионному бизнесу, выданные кредиты хорошо зарезервированы. Увеличение собственного капитала, рост запаса по нормативам и прибыль по итогам I полугодия 2020 года свидетельствует о прочном финансовом положении банка и даёт уверенность в перспективах его развития, что отмечено аудитором. Оживление экономики в третьем квартале и эффективное управление риском позволяет банку прогнозировать получение прибыли и по итогам всего года», – отметила Светлана Труханович, и.о. Председателя Правления банка «Восточный».