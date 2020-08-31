Держатели карт Visa и MasterCard от Примсоцбанка смогут покупать продукты и экономить

Скидку в 10% за заказ продуктов в Яндекс.Лавке смогут получить держатели всех карт Mastercard от Примсоцбанка. Для того, чтобы воспользоваться предложением, клиентам банка необходимо заказать товары в приложении магазина на сумму не более 1000 рублей. Акция будет действовать до 9 сентября и распространяться на магазины Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.



Держатели карт Visa Platinum от Примсоцбанка до 30 сентября смогут воспользоваться следующими предложениями:



• За покупки от 3000 рублей в сети супермаркетов "Азбука Вкуса", "АВ Маркет", "Энотеках АВ", сети минимаркетов "АВ Daily", и в онлайн-магазине "Азбука Вкуса" на сайте https://av.ru/, в приложениях для iOS и Andriod они могут получить в 3 раза больше бонусов "Вкусомании".

• При покупках в онлайн-магазине "Азбука Вкуса" доставка будет бесплатной. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо совершить покупку с использованием действующей карты лояльности "Вкусомания" и оплатить покупку картой Visa Platinum от Примсоцбанка. Акция распространяется на магазины Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Скидку в 10% предлагает держателям карт Visa Gold, Visa Platinum, от Примсоцбанка сервис LavkaLavkа. Акция распространяется на магазины Москвы.



Чтобы воспользоваться предложением, нужно:



• Убедиться, что вы являетесь держателем карты Visa Gold или Visa Platinum;

• Зарегистрироваться на сайте https://lavkalavka.com/ и оплатить покупку картой Visa Gold, Visa Platinum для получения скидки в интернет магазине или;

• Предупредить кассира о намерении оплатить покупку картой Visa Gold или Visa Platinum и совершить оплату для получения скидки в торговой точке.



Узнать о других акциях от Примсоцбанка и его партнёров вы можете на нашем официальном сайте или по телефону Единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.