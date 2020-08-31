ПСБ и Министерство обороны России договорились о развитии Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот»

ПСБ примет участие в развитии Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». Соответствующее соглашение было заключено между банком и Министерством обороны России в ходе Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020». В присутствии министра обороны России Сергея Шойгу документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и заместитель министра обороны России Тимур Иванов, который подчеркнул, что «ПСБ станет оператором по привлечению инвестиций для развития инфраструктуры парка «Патриот».

Соглашение предполагает участие банка в строительстве гостиницы на территории парка «Патриот», а также развитие и управление его территорией.

На церемонии подписания Петр Фрадков отметил: «Форум «Армия», успешно организуемый Министерством обороны уже в шестой раз, является уникальной площадкой для общения и развития международного сотрудничества в военно-технической сфере. Уровень мероприятия и тематика его вопросов каждый год собирают большое количество участников как деловой программы, так и показательных выступлений. ПСБ является генеральным банком-партнёром форума «Армия-2020», не первый год принимая участие в мероприятии. Уверен, что развитие главного военного парка страны положительно скажется на общем уровне патриотизма граждан, а также сделает посещение форума еще более комфортным для всех его многочисленных гостей».