Россельхозбанк выдал более 5,5 млрд рублей льготной сельской ипотеки в ЦФО

28 августа в Калужской области Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев осмотрел ход капитального ремонта здания Хотисинской общеобразовательной школы и новую спортивную площадку – проекты реализуются в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).

Капитальный ремонт здания школы на 176 учащихся позволит создать комфортные условия для детей и преподавателей. В настоящее время уже отремонтирована кровля здания, выполнена внутренняя отделка помещения, завершается благоустройство территории. Стоимость проекта – 11,3 млн рублей. Работы по строительству многофункциональной спортивной площадки при школе, которые обошлись в 7,6 млн рублей, уже завершены. Современный объект создаст возможности для занятий спортом жителей деревни Хотисино и других близлежащих населенных пунктов

Одним из наиболее востребованных инструментов КРСТ является сельская ипотека. В целом по Центральному федеральному округу (ЦФО), в который входит и Калужская область, Россельхозбанк выдал более 5,5 млрд рублей сельской ипотеки 3 064 заемщикам. В масштабах всей страны Россельхозбанк выдал более 30 млрд рублей по программе, оформлено более 15 тыс. кредитов. Таким образом, на ЦФО приходится почти пятая часть всего объема выдач кредитов по программе льготной сельской ипотеки, и каждый пятый заёмщик по данной программе проживает именно в этом округе.

В отдельно взятой Калужской области 88% выдач льготных ипотечных кредитов на приобретение жилья в сельской местности пришлось на семьи. Почти 42% всего объема выдач сельской ипотеки жители Калужской области используют для покупки дома с участком земли. По этому показателю регион занимает одно из ведущих мест.

«В Калужской области практически весь объем льготной ипотеки на жилье в сельской местности берут семьи. Но особенно отрадно, что программа пришлась по душе и молодежи, которая только вступила в брак, и таким супругам не более 35 лет. Это подтверждается долей соответствующих заемщиков на уровне 17% от общей суммы всех кредитов по сельской ипотеке в регионе. Сельское хозяйство Калужской области динамично развивается, в агропромышленном комплексе реализуется ряд перспективных проектов. Поэтому для нас КРСТ – это эффективный инструмент развития сельской инфраструктуры, повышения уровня жизни за городом, привлечения молодежи в агробизнес», – отметила директор Калужского филиала Россельхозбанка Маргарита Филатова.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке по ставке 2,7% при личном страховании может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Вторым инструментом в рамках КРСТ является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тыс. рублей до 250 тыс. рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тыс. рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования.