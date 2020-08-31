В поселке Михайловка в Иркутской области реконструируют котельную

Ее ввели в эксплуатацию в 1973 году для обеспечения технологического процесса огнеупорного завода, который впоследствии закрыли, сообщают в областной администрации.

В холодное время года она обеспечивает горячей водой и теплом жилой фонд и социальные объекты. Для этого требуется всего 28 Гкал/час, остальная вырабатываемая тепловая энергия не востребована. При этом в летний период подача горячей воды прекращается, жители пользуются только холодной.

Еще одна проблема - высокий износ теплосетей и оборудования.

В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на подготовку к отопительному сезону из областного бюджета Михайловскому городскому поселению ежегодно выделяется субсидия на капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования. Эти мероприятия позволяют поддерживать котельную в рабочем состоянии, но нужны более эффективные меры.

Муниципалитету в кратчайшие сроки предстоит подготовить проект концессионного соглашения. По итогам которого определят инвестора для модернизации теплоисточника.