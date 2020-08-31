Мост через железную дорогу на станции Половина в Иркутской области откроют в этом году

Пешеходный мост через железнодорожные пути здесь остро необходим. Железная дорога разделяет поселок на две части. Сегодня жители пользуются наземным переходом со световой и звуковой сигнализацией, дети ходят по нему в школу, сообщают в областной администрации.

Не все соблюдают осторожность, с 2011 года погибло около 19 человек.

Соглашение о строительстве моста подписала администрация Черемховского районного муниципального образования и РЖД в конце 2019 года. Но подрядчик не мог приступить к работам, так как длительное время решался вопрос о передаче земельного участка от РЖД в Черемховский район. В настоящий момент земли переданы, проект прошел все инстанции, идут строительные работы.

Объем финансирования составляет 98 млн рублей из бюджетов разного уровня.