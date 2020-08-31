На дороге Черемхово-Голуметь-Онот появится автоматический пункт весогабаритного контроля

По этому участку возят детей в образовательные учреждения, ездят машины скорой медицинской помощи, личный транспорт, доставляются продукты. Кроме того, дорогой активно пользуются предприятия по добыче угля, талька и заготовке древесины, сообщают в областной администрации.

В течение последних лет более 60% от выделяемых лимитов финансирования на содержание и ремонт автомобильных дорог Черемховского района приходится только на автодорогу Черемхово-Голуметь-Онот. В 2020 году это сумма составила более 13 млн рублей. При этом ее состояние ухудшается в связи с превышением предельно допустимых нагрузок на дорожное полотно, состоящее из асфальтобетонного и гравийного покрытия.