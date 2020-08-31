«Слата» запускает новый интернет-магазин и открывает новый darkstore в Иркутске

С 1 сентября ТС «Слата» запускает в Иркутске новый dark store с автоматизированными процессами. В пресс-службе компании подчеркивают, что это существенно улучшит работу интернет-магазина, который сменит не только домен на slata.online но выстроит работу по типу marketplace. Кроме того, ТС «Слата» представит удобное мобильное приложение, которое изменит логику интернет-заказа. Все эти мероприятия отвечают нынешним потребностям онлайн-покупателя.

Новый darkstore на Рабочего Штаба

С 1 сентября «Слата» запускает в Иркутске первый полноценный darkstore (ред. супермаркет, работающий в режиме склада) с новой автоматизированной системой отслеживания наличия товара и его сроков годности. Он находится по адресу: ул. Рабочего Штаба, 27.

«У нас появилась возможность запустить dark store на площадке в 500 кв м с отсутствием складских помещений, с грамотной маршрутизацией и автоматизацией, регламентами хранения продукции и сбора заказов. Новая система позволяет свести к нулю наличие просроченных продуктов, т.к. она хранит все данные по продукту – поступление партии, остатки, даты годности. При обработке заявки она просто не позволит сборщику положить в заказ продукт с неподходящим сроком годности. Заказ обрабатывается и доставляется теперь в считанные часы, а отслеживать выполнение статуса заказа можно с помощью чат-бота в телеграм-канале @SlataShop_Bot», – рассказал руководитель IT-департамента Константин Хлебас.

Напомним, что во время пандемии, в апреле этого года, «Слата» оперативно переформатировала два супермаркета в dark store – торговый зал обычного супермаркета был перестроен под склад, в котором собирали онлайн-заказы. В апреле dark store были открыты по адресам: ул. Байкальская, 293/7, ул. Ивана Франко, 2.

Новый интернет-магазин будет работать по новым правилам

Торговая сеть «Слата» в период самоизоляции получила мощный стимул по развитию онлайн-продаж. В короткие сроки география интернет-магазина увеличилась до четырёх городов, сеть максимально быстро закрывала текущие потребности покупателей. В этот же момент разрабатывалась концепция по ремоделингу онлайн-торговли в сети.

«В апреле мы работали в ажиотажном спросе, к сожалению, со сбоями и задержками, при этом мы сразу приступили к разработке нового образа и представления интернет-магазина. Новая концепция получила свою реализацию, и мы представляем обновленный сайт с иным названием - slata.online, в котором будет на 60% больше товара, удобная навигация и большое количество брендов, способных удовлетворить потребности покупателей, а также, мобильное приложение, аналогов которому на данный момент нет. Логика приложений зачастую повторяет сайт компании с наличием каталога. Мы, в данном случае, для сокращения времени и удобства покупателя, решили реализовать идею чистого поиска больше похожего на гугл. Это личная разработка IT-департамента ТС «Слата». В целом, говоря о подходе изменений, основная цель на ближайшие месяцы – создание удобного электронного торгового центра, где будут представлены различные категории товара по типу marketplace, – рассказал директор интернет-магазина «Слата» Людмила Майдурова.